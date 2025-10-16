早くもインフルエンザのシーズンが始まった。最近まで暑さが続いていただけに戸惑う人も多いだろうが、油断せず本格的な流行に備えたい。厚生労働省は、インフルエンザが流行期に入ったと発表した。全国の医療機関から報告された患者数が、９月２２日から２８日までの１週間で１医療機関あたり１・０４人となり、流行の目安である１人を上回ったためだ。翌週には患者数は１・５倍に増え、７週連続の増加となった。コロナ禍