10月16日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・熊本市南区銭塘町（スピード違反）県道・・・菊池市七城町亀尾（スピード違反）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）県道・・・八代市高島町（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点に