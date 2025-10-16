地域資源を活かした循環型社会が評価された「ＷＥＬＬ−ＢＥＩＮＧＴＯＷＮゆめが丘」（相鉄グループ提供）相鉄グループは１５日、相模鉄道沿線に開発した「ＷＥＬＬ─ＢＥＩＮＧＴＯＷＮゆめが丘」（横浜市泉区）と「星天ｑｌａｙ（ホシテンクレイ）」（同市保土ケ谷区）の２施設が２０２５年度のグッドデザイン賞（日本デザイン振興会主催）を受賞したと発表した。地域の価値向上への貢献が評価された。２施設はグル