参加店舗「ＬＥＡＦ＆ＢＥＡＮ」のハワイアンロコモコボウル（多摩区観光協会事務局提供）食を通じて地元の魅力を広めようと「多摩区（食）ぅ！？グルメスタンプラリー」と銘打ち、川崎市多摩区でスタンプラリーが行われている。区内にある２０の飲食店が参加し、和食や洋食などジャンルを問わず名店を巡る。担当者は「多摩区を歩きながら、おいしい料理を食べ尽くし、魅力を見つけてほしい」と話している。１１月３０日まで。