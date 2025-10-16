WEST．〓田崇裕（36）がこのほど、大阪市内で大会アンバサダーに就任した男子ゴルフツアーACN選手権（11月6日開幕、兵庫・三木GC）の取材会に出席し、ゴルフ交遊について語った。昨年はテレビ中継アンバサダーだった〓田が大会アンバサダーに昇格。昨年に続き、大会第2日、第3日にはコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーも務める。幼なじみの「ゴルフをしたら一瞬で仲良くなれるから」とのすすめでゴルフを始めた〓