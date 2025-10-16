リーグ優勝決定シリーズ第2戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。登板前日には体をぐにゃりと曲げる珍行動が目撃されファンの視線を奪っていた。球場の壁際でブリッジをする山本。手はそのままに壁に足をつけると、1歩、2歩と壁を歩くように足を動かして、最後は1回転して着地し