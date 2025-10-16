今年で１１年目を迎える日本テレビの健康増進キャンペーン「カラダＷＥＥＫ」（１１月１〜９日）のキャプテンに「くりぃむしちゅー」の上田晋也（５５）、サポーターに芳根京子（２８）、松丸亮吾（２９）、横澤夏子（３５）が就任することが１５日、分かった。様々な番組を横断し、健康に関する企画を放送する大型キャンペーンで、今年のテーマは「“夢中”で、カラダを幸せに！」。上田は最近「広告で出てきたゲームをバツ印