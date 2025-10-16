オリックスが、椋木蓮投手（２５）と東松快征投手（２０）をプエルトリコのウィンターリーグ（ＷＬ）に派遣する方針であることが１５日、分かった。来季はそれぞれリリーフ、先発の一角として期待される存在。１１月から１か月以上の長期参戦となるもようで、心身両面で成長が期待される。椋木は２１年のドラフト１位右腕で、今季は１２試合に登板。先発で勝ち星なしの２敗と苦しんだが、９月以降は救援の６試合で４ホールドと