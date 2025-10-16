◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）攻めのタクトで、勢い十分に乗り込んできたハマ軍団を止めた。阪神がセ覇者の貫禄を示した。接戦をものにし、ＣＳ最終ステージでは球団初の完封勝利。藤川監督は「チーム全員の力。ファンの方も含めて、すごくタイガースらしいゲームになった。集中力が非常に高いですから」とうなずいた。好投手・東に苦戦するなか