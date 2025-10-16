◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）史上最強リリーバーは、ポストシーズンでも健在だ。阪神・石井が、２点リードの７回２死一塁でマウンドへ。牧に左前打を浴びて一、三塁とピンチを広げたが、代打・フォードを１５０キロ直球で空振り三振に斬り、珍しく雄たけびを上げた。「あまり（感情を）出したくなかったけど。その感情が不安の量と捉えてもらえれ