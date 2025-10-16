ＷＥＳＴ．の濱田崇裕がこのほど、「ＡＣＮチャンピオンシップゴルフトーナメント２０２５」(１１月６日〜９日）大会アンバサダーに向けて、大阪市内で意気込みを語った。昨年はテレビ中継アンバサダーとして、現地で取材した濱田は「思っている以上に選手の皆さんがプレー中って結構リラックスされてるんだよなと思ってびっくりしました。生のドライバーや、アイアンのインパクトの瞬間の音っていうのは、やっぱりテレビで見