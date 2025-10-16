俳優柿澤勇人（38）と吉沢亮（31）が、来夏上演のミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」（EX THEATER ARIAKEほか）にダブルキャストで主演することが15日、分かった。16年に米ニューヨーク・ブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞など6部門を受賞した話題作が日本上陸。柿澤と吉沢はともにブロードウェイで観劇し、日本版出演を希望して主人公のエヴァン・ハ