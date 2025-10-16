東武鉄道とJR四国が初のコラボ企画。日光へ向かう特急「スペーシアX」に観光列車「伊予灘ものがたり」のアテンダントが乗り込んだ＝2025年8月23日（記者撮影）【写真はこちらから】▶ちょっと不思議な光景？▶東武「スペーシアX」の車内にJR四国の観光列車のアテンダントが登場▶実は日光・鬼怒川エリアでは四国から来た“客車”が活躍している関東の1都4県に路線網を広げる東武鉄道と四国4県をカバーするJR四国。