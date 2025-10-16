豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が開幕する。注目は特選12Rだ。どこからでも狙える3分戦。九州勢の連結でライン負けがなくなった脇本から狙ってみたい。松岡貴は初連係でもきっちり仕事をするタイプで＜5＞＝＜3＞本線。同じ3車ラインの吉田有が当面の相手となる。番手はタテある寺沼で警戒が必要。志田は2車だが緩めばカマす。そうなれば纐纈の出番だ。＜1＞吉田有希決勝に乗れて