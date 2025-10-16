別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が開幕する。12Rの特選は競走得点最上位の山田庸平を中心視した。中近勢と九州勢がそれぞれ4車結束。新田が単騎戦となった。本命は九州番手回りの山田だ。111点を持って今節のシリーズリーダー。伊藤颯を目標に得て、いざとなれば番手から早めの抜け出しも可能。鋭く抜け出すとみた。続く小川へのズブズブ＜2＞＜5＞が本線。中近カルテットはとにかく先頭の中釜次第に。＜1＞中