ローレンス・フィッシュバーン（64歳）は、映画「マトリックス5」に出演するか分からないという。第1弾から3作品にわたりモーフィアス役を演じたローレンスだが、2021年の「マトリックス レザレクションズ」に登場しなかったそのキャラクターが次回作で復帰するのは「理にかなう」かどうか、分からないとしている。ニューヨーク・コミコンでの「マトリックス」メンバー再集結の場で、ローレンスはこう話した。「どれだけ良いかによ