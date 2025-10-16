佐賀県神埼市で16日、国道をふらつきながら走る原付バイクを運転していた男が無免許と酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里の国道で16日午前0時すぎ、パトロール中の警察官がふらつきながら走る原付バイクを発見し、停止を求めました。バイクを運転していた男は無免許で、酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出され、警察は無免許と酒気帯び運転の疑