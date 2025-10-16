きょうの為替市場はドル安が優勢となっており、ドル円は１５１円台前半に下落。ユーロドルも上昇しており、１．１６４０ドル近辺で推移している。９月中旬のＦＯＭＣを境にドル相場はドル高の流れが続いていたが、ここに来てその流れに一服感も出始めている。 ストラテジストは、米国への信頼低下がドル安の主因だと述べている。トランプ政権下で、ＦＲＢを含む中央機関の独立性が損なわれていると指摘。これが通貨市