ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は最終日、いよいよ優勝戦だ。準優3番は1号艇が全て勝ち上がった。西岡の足は上位級。スリットで主導権を握り、自身2度目のVを狙う。次位は2コースから差す中村とセンターから捲り差す浜野の争いが有力。一発候補なら節イチパワーを誇る藤原のカド一撃だ。＜1＞西岡顕心準優が今節で一番良かった。バックで伸びていたし行き足、ターン回りがいい