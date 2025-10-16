ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が3日目を迎える。注目は12Rだ。初日4、5着の瓜生が2日目ドリームを捲り差しで快勝。巻き返しに成功した。ターン回りが改善。先に回れば十分逃げ切れる。片岡は中間速近辺が力強い。差しから瓜生に肉薄するか。もうひと伸びつくと佐藤大の豪快捲り一発もある。実戦仕様の須藤はカドから冷静に展開を突く。＜1＞瓜生正義初日より感触は良かったけど足は長田選手