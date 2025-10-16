【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１５日発表した地区連銀景況報告（ベージュブック）で、全米１２地区の経済活動が前回９月の報告から「全体としてほぼ横ばいだった」と総括し、景況判断を据え置いた。トランプ政権の高関税政策により、多くの地区で輸入コストの上昇が報告された。