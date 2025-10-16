札幌市中央区の中島公園で１０月１５日午後１時すぎ、子ども２人を含む外国籍の４人が乗ったボートが転覆しました。４人にけがはありません。午後１時すぎ、札幌市中央区の中島公園の池でボートが転覆しました。乗っていたのはインド国籍とシンガポール国籍の４０代男性２人と１０歳未満の男女２人の合わせて４人です。 （管理人）「深さは１メートルくらい、腰のあたりくらいかな」４人は消防が到着す