◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、９回３安打１失点。ポストシーズン（ＰＳ）日本人初、メジャー移籍後レギュラーシーズンを含めて５５試合目で自身初完投勝利を挙げた。