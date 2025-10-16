◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し４戦、２０打席ぶりの安打で右前適時打を放った。投手では本拠地での第４戦先発が決定。４連勝で優勝投手が理想的だ