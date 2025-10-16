日本協会は15日、欧州遠征に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。昨夏のパリ五輪で右膝前十字じん帯断裂の大ケガを負ったDF清水梨紗が約1年2カ月ぶりに復帰。ニールセン監督は「ケガをする前は世界でも有数の右サイドバックだった。輝きを代表チームでも取り戻してほしい」と期待を込めた。同じく長期離脱から復帰したMF遠藤純も現体制で初招集。日本は24日（日本時間25日）に敵地でイタリア、28日