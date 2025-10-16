ヨーロッパ各地で不審な無人機が確認されていることを受けて、ドイツの国防相は今後数年間で100億ユーロ、日本円でおよそ1兆7000億円を拠出し防空能力を強化すると表明しました。ピストリウス国防相「ドイツは今後数年間、予算案に基づき、攻撃や防衛のため、あらゆる種類の無人機に約1兆7000億円（100億ユーロ）を拠出します」NATOの国防相理事会に出席したドイツのピストリウス国防相は15日、このように話し、無人機による防空能