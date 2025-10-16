店内で調理した手作りおにぎりなど、消費期限の“偽装”が明らかになっていたミニストップは、一部の店で店内調理を再開しました。ミニストップでは、8月に消費期限シールを貼り替えるなど偽装が発覚し、全店舗で店内調理を中止していましたが、きのうから一部の店舗でおにぎりや弁当の製造と販売を再開しました。今月中には全国の63店舗で店内調理を再開する予定で、不正を行っていた店のオーナーとはフランチャイズ契約を解除す