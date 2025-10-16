イスラエル軍は、イスラム組織ハマスが引き渡した人質4人の遺体のうち、1体が別人のものだったと発表しました。イスラエル軍は15日、ハマスが前日に引き渡した4人の遺体のうち、1体はハマスが拘束していた人質と一致しないと発表しました。イスラエルメディアによりますと、遺体はパレスチナ人のものとみられるということです。イスラエル軍は「ハマスは死亡した人質を返還するために必要なあらゆる努力を払う必要がある」と述べ、