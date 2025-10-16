日本維新の会の藤田共同代表らはきょう、総理大臣指名選挙に向けて自民党の高市総裁らとの政策協議に臨みます。日本維新の会吉村洋文 代表「（Q.まとまれば『高市早苗』と書く考えあるか）はい。その考えで結構です。政策協議がきちんと合意がまとまれば、そういうことになると思います」きのう、高市総裁と会談した維新の吉村代表は、維新が掲げる▼副首都構想や▼社会保障改革、▼企業・団体献金の禁止などの政策について