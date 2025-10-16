16日午前3時57分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の白河市、いわき市、福島広野町、楢葉町、それに川内村、茨城県の日立市と高萩市、それに北茨城市です。【各地の震度