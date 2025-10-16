日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が15日、東京都内で定例会見に臨んだ。6月下旬に就任した同会長はメディアとの密なコミュニケーションを取ることを念頭に、理事会のない月は会見を開くと明言。第1回の今回は約1時間にわたり質疑応答などに応じた。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けては「最高のサポートをすべく準備をしている」と報告。4つの地域で分散される本番では3カ所にサポートハウスを設置する