山崎まさよし（53）が15日、体調不良のため11月8日から予定していた全国ツアーの全公演を中止すると公式サイトで発表した。不整脈の症状があり長時間のライブ開催が困難であると判断したため。現在は体調回復を最優先に過ごしているという。関係者は「日常生活は問題なく送れていますがライブは難しいとの判断だった。深刻な状況ではありません」と話している。