福岡県田川市で16日、国道を低速で走る車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。福岡県田川市糒で16日午前1時前、警察官が国道を低速で走る軽乗用車を発見し、運転していた男に声をかけました。男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の約2倍のアルコールが検出され、警察は酒気帯び運転の疑いで男を逮捕しました。逮捕されたのは近くに住む無職の宮崎末男容疑者（74）です。警察の調べに対し