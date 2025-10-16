【ロンドン１４日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（日本時間１５〜１９日）を前に大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱など力士らが１４日、市内の観光名所を巡り、公演初日に向けて英気を養った。気温１２度の肌寒い中、英議会議事堂の大時計「ビッグベン」やバッキンガム宮殿の先々で、黒山の人だかりを作る“ロンドン・ジャック”。ロンドンっ子たちの注目を集めた。【ロンドン公演ドキュメント】