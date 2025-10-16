歌手・松田聖子（６３）のデビュー４５周年を記念した公式トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴｒｉｂｕｔｅｔｏＳＥＩＫＯＭＡＴＳＵＤＡ〜」が、１１月５日からＡｍａｚｏｎＭｕｓｉｃで独占先行配信されることが１５日、分かった。性別やジャンルの垣根を越え、聖子を敬愛する各世代のトップアーティストが集結。中森明菜（６０）を始め、椎名林檎（