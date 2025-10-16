アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』に登場する劇中バンド・結束バンドの最新音楽映像作品『結束バンド TOUR“We will B”』が、16日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で自身初の1位を獲得した。【ライブ映像】結束バンド、「惑う星」from『結束バンド TOUR “We will B”』初週売上は、DVD：0.1万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.7万枚で、合計売上は0.8万枚。「週間BDランキング」でも1位に初登