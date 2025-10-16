RADWIMPSの「命題」が、16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率83.2%を記録。1位を獲得した。4位には「賜物」が上昇率38.7%でランクインし、TOP10に2作品がランクインした。【動画】野田「僕らのお手紙」と表現したRADWIMPS「命題」1位の「命題」は、日本テレビ系『news zero』のテーマソング、4位「賜物」は9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌となっていた。 「