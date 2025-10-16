埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームの入所者の女性2人が死亡した事件。逮捕された元施設職員の男がナイフを持って歩く様子が施設内の防犯カメラに写っていたことが新たに分かりました。きのう午前2時ごろ、埼玉県鶴ヶ島市の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で80代の入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は入所者の小林登志子さん（89）をナイフで切りつけるなどして殺害したと