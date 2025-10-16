日本マクドナルドは22日から、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを、全国の店舗にて期間限定で販売する。【動画】“ベガ・スマイル”と対戦！マック×ストリートファイター新CMゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせる「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」、「油淋鶏マヨチキン」、「トリチ」の3種類のバーガーを『ストリートバーガーズ』として、さらに朝だ