女優・のん（32歳）が10月13日、公式ブログを更新。女優の倉科カナ（37歳）とのツーショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。13日、「ミス・キング第三話」と題してブログを更新。「観ていただけましたか？」と切り出し、「倉科さん演じる礼子さんがあったかくってかっこよくって、飛鳥の支えになっているんだなと思って演じていました」と倉科が演じる堺礼子への思いをつづった。そして最後は「いつも素敵な倉科さんと〜！」