アメリカのベッセント財務長官は、トランプ大統領が今月末に予定されている中国の習近平国家主席との首脳会談を変わらずに行う意向だと明らかにしました。ベッセント財務長官「昨夜、トランプ大統領に会った時点では、彼は変わらず習近平国家主席と韓国で会談するつもりだった」アメリカのベッセント財務長官は15日、このように述べ、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と今月末に韓国で首脳会談を行う意向を変わらずに示してい