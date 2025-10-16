アメリカのベッセント財務長官は15日、レアアースの輸出規制をめぐり、「中国が信頼できるパートナーでないなら、世界は中国から分断せざるを得ない」と強く非難しました。中国政府が先週、レアアースの輸出規制を公表したことを受け、アメリカのトランプ大統領が中国への100％の追加関税を発動する考えを示すなど、貿易摩擦が一段と激しくなっています。こうした中、ベッセント長官は15日の会見で、「中国が信頼できるパートナー