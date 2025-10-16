ユーロ円はＮＹ時間の朝方に１７６円台まで買い戻されていたものの、米株式市場が伸び悩む動きを見せていることもあり、一時１７５円台に再び値を落としている。ユーロ円は２１日線の上をしっかりと維持しており、上向きの流れは維持しているものの、先週にユーロ発足以来の高値を更新した後の、調整の動きは続いている。 ドイツ経済は夏の間にリセッション（景気後退）入りした可能性が高いとの指摘がエ