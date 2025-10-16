【ワシントン共同】加藤勝信財務相は15日、先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議のため訪れたワシントンでベセント米財務長官と会談した。関係者が明らかにした。ドルに対し円安傾向で推移する為替を巡り協議した可能性がある。