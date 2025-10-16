最大震度７を観測した２０２４年の能登半島地震は、地下の冷えて固まった古いマグマが破壊されたことが引き金となって発生したとする分析を東北大の研究チームが発表した。論文が１６日、科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に掲載される。半島北部では２０年１２月頃から、小規模な地震が頻発していた。一帯の地下には水などの「流体」が大量に存在し、これらが断層の割れ目を滑りやすくして群発地震を誘発したと見られていた