きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となっており、ポンドドルも買い戻しが優勢となっている。一時１．３４ドル台に上昇する場面も見られた。本日の２１日線が１．３４３５ドル付近に来ているが、目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は海外時間に入って買い戻しが優勢となっており、２０２円台半ばまで一時上昇。東京時間には２０１．６０円近辺まで下落していた。 前日は６－８月の英雇用統計が発表され