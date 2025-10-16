NY株式15日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均46099.95（-170.51-0.37%） ナスダック22477.09（-44.61-0.20%） CME日経平均先物47950（大証終比：+140+0.29%） 欧州株式15日終値 英FT100 9424.75（-28.02-0.30%） 独DAX 24181.37（-55.57-0.23%） 仏CAC40 8077.00（+157.38+1.99%） 米国債利回り 2年債 3.497（+0.017） 10年債 4.028（-0.004） 30年債 4.623