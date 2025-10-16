10月16日（木） 深夜1:35〜2:05 放送石川県でイルカと泳ごうの旅▼イルカと泳ぐ前に能登の名所を巡る▼宇宙科学博物館で本物のロケット、宇宙船、月面車に遭遇!おじさんたちは興味津々▼能登のお祭りを体験!大迫力の超巨大神輿、巨大山車に大興奮!▼蛍原、幼少期のリアルUFO体験を激白!▼蛍原、超若手時代に相方にムカついたわけとは?