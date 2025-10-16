Appleは2025年10月15日、M5チップを搭載し、ソフトでクッション性のあるデュアルニットバンドを導入した「Apple Vision Pro」を発表した。発売は10月22日で、価格は599,800円から。オンラインのApple Storeでは予約注文が始まっている。M5搭載の新しい「Apple Vision Pro」「Apple Vision Pro」はヘッドセット型の空間コンピューティングデバイス。最新のvisionOS 26とM5チップを搭載し、ディスプレイのレンダリングの向上、AIを活