アップルは10月15日、新プロセッサ「M5」チップを搭載した14インチMacBook Proを発表した。次世代GPUを備えAIパフォーマンスが高まったM5チップの搭載により、AIワークロードをはじめとした高負荷作業やゲーム性能などが、M4搭載MacBook Proと比べ高速化すると見込まれている。M5チップを搭載した新しい14インチMacBook Proは10月14日に予約開始し、10月22日に発売する。価格は248,800円から。M5搭載の新14インチMacBook Pro最新の